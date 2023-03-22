Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.