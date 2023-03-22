Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Akin Köyü yakınlarına 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Aksaray Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, törende, fidan dikimi gerçekleştirerek deprem şehitlerinin anısını bir ömür boyu yaşatacaklarını söyledi.

Depremin ardından birlik ve beraberlik içinde örnek bir dayanışma sergilendiğini aktaran Yurtman, "Yaklaşık 1500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Her yıl bu günü özel olarak kutlayacağız. İnşallah ülkemizde böyle bir felaketin tekrarı yaşanmaz." diye konuştu.

Tören sonrası öğrenciler, kamu personelleri ve protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve çok sayıda vatandaş katıldı.