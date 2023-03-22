Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla ilçe bazlı eğitime başlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Özer'in paylaşımında yer alan tabloya göre, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerinde; Adıyaman'ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde; Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde 27 Mart'ta kademeli olarak eğitime başlanacak.
Etiketler: Deprem Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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