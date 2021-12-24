Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi. İl genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından gramaj ve temizlik denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere ekmek üretimi ve hijyen şartları gibi konuları ele alarak denetimlerini sıkılaştırdı.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Ekiplerimizce, halkımızın hijyenli, güvenli ve kaliteli bir hizmet alması için çeşitli denetimler yapıyoruz. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak sürdürüyoruz. Birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerini de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. İncelemelerimizde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunuyoruz, kanunlar çerçevesinde halkımızı temiz ve güvenilir hizmet alması için görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında belediyemizin Zabıta Müdürlüğünü aramalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.