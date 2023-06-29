Niğde Valisi Mustafa Koç, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı

Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Görev yapan personelin bayramını kutlayan Koç, durdurulan araç sürücülerine şeker ikram ederek, bayramını tebrik etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların tatile çıktığını söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Niğde'de de trafik yoğunluğu oluştuğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin sağ salim memleketlerine ulaşması, Kurban Bayramı'na sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde geçirebilmesi için gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız olarak bütün arkadaşlar özveriyle görevlerinin başında. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin personelle güvenlik tedbirlerimizi aldık. Huzur içinde bir bayram diliyoruz."