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Güncel
İHA 29.06.2023 11:43

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil refüjde ters döndü, 1 kişi yaralandı

Burdur-Antalya yolu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı, 1 kişi yaralandı.

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil refüjde ters döndü, 1 kişi yaralandı

Olay, 13.50 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Mehmet Akif Üniversitesi Kavşağı yakınında meydana geldi.

Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Metin S. (49) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılan Metin S., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Metin S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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