Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, Kampüs Genç Ofisi Gençlik Lideri Ferhat Sevmez, sunum yaptı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversitenin merkez yerleşkesi, gelecek vizyonu, akademik gelişimi ve birçok konuda öğrencilerin sorduğu soruları yanıtladı.

Üniversitenin her zaman çağın gerekliliklerini yerine getirerek sürekli gelişme hedefinde olunduğunu belirten Uslu, tüm öğrencilerin görüşlerinin kendileri için çok değerli ve kapısının her zaman öneri, talep ve görüşlere açık olduğunu aktardı.