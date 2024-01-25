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Güncel
AA 25.01.2024 12:10

Niğde Belediyesinden öğrencilere yarı yıl tatili etkinlikleri

Niğde Belediyesi, yarı yıl tatiline giren öğrenciler için çizgi film, sinema, tiyatro gösterimi, eğitici ve öğretici etkinlikler düzenliyor.

Niğde Belediyesinden öğrencilere yarı yıl tatili etkinlikleri

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde, Rafadan Tayfa ve Niloya'nın Müzik Festivali etkinliği ile Niğde Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, "Töre" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" adlı çizgi filmi öğrenci ve velilerle izleyerek onların eğlencesine ortak oldu.

Devam edecek etkinliklerde, 26 Ocak'ta yetişkinler için Pembe Pırlantalar tiyatro oyunu sergilenecek, 27 Ocak Cumartesi günü çocuk şenliği başlayacak, 28 Ocak Pazar günü ise Kukuli Çocuk Tiyatrosu sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, etkinliklerin tatil boyunca devam edeceğini belirtti.

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