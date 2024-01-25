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Güncel
AA 25.01.2024 12:00

Muğla'da zabıtanın bulduğu, içinde altın ve para olan çanta sahibine verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu, içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine teslim edildi.

Muğla'da zabıtanın bulduğu, içinde altın ve para olan çanta sahibine verildi

Marmaris Belediyesinin açıklamasına göre, İçmeler Mahallesi Barış Caddesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bahçe duvarının üzerinde çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para, altın yüzük, küpe, kolye, cep telefonları, kredi kartı ve kimlikler olduğu görüldü. Çantanın Hatice Ertaş'a ait olduğu belirlendi.

Çanta, içindekilerle Zabıta Müdürlüğüne gelen Hatice Ertaş'a teslim edildi.

Hatice Ertaş, Antalya'dan Marmaris'e tatil için geldiklerini, arabaya binerken telaşla çantayı duvarın üzerinde unuttuğunu belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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