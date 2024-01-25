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Güncel
AA 25.01.2024 12:03

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 26 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin 355 Türk lirası, 89 çeyrek altın, 4 bilezik, 3 büyük altın, 3 Cumhuriyet altını, 20 gram altın, 2 bileklik, 23 sikke ile künye ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S, K.S. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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