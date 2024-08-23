Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi hizmete girdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Proje Tanıtım Ofisi'nde vatandaşlar, belediyenin hayata geçirdiği projeleri, yazılı ve görsel dokümanlarla sanal gerçeklik teknolojisiyle VR gözlüklerle üç boyutlu görebiliyor.

Vatandaşlar arıtma tesisi, Tabal Gastronomi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebere Barajı Mesire Alanı'nı üç boyutlu olarak gezip, mesire alanındaki zipline, atv ve dev salıncağı deneyimleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Proje Tanıtım Ofisi'ni vatandaşların Niğde'de hangi yatırımların yapıldığını ve projelerin yürütüldüğünü, teknolojik imkanları da kullanarak bire bir görmeleri için açtıklarını belirterek, "Proje Tanıtım Ofisimiz, Türkiye'de hesap verebilir ve şeffaf belediyeciliğin öncüsü bir belediye olarak vatandaşların, hangi hizmetlerin nereye, nasıl yapıldığını görmeleri açısından önemli bir işlevi de yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.