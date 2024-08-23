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Güncel
AA 23.08.2024 16:57

Düzce Süt Üreticileri Birliği genel kurulu yapıldı

Düzce Süt Üreticileri Birliği, ilk genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı.

Düzce Süt Üreticileri Birliği genel kurulu yapıldı

Gölyaka Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Uzun, Düzce Süt Üreticileri Birliği ile tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Süt, tarım sektörümüzün en kritik ürünlerinden biridir. Süt üretimi, yalnızca ekonomik bir faaliyet olmasının ötesinde, toplumumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de hayati öneme sahiptir. Süt Üreticileri Birliği'nin, ilimizdeki süt üreticilerinin haklarını koruyarak daha güçlü kılacağına, rekabet güçlerini artıracağına ve Düzce'nin süt üretimi konusunda Türkiye genelinde bir örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum."

Genel kurula, Gölyaka Kaymakam Vekili Selver Esra Arık, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin, Bursa'nın Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın ile Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna da katıldı.

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