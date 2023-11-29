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Güncel
AA 29.11.2023 16:07

Niğde Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Niğde Belediyesi, personelin maaş kartlarını Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşıdı.

Niğde Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
[TRT Haber (arşiv)]

Niğde Belediyesince çalışanların maaş ödemelerinin TROY karta taşınma kararının ardından yeni kartlar personele verildi.

Görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketlere karşı boykotu her sahada devam ettireceklerini söyledi.

Filistin'de yapılan zulmü görmezden gelemeyeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bunun için elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün karşısında durmaya çalışıyoruz. Sosyal tesislerimizde İsrail'e destek veren firmaların satışını yasakladıktan sonra, şimdi de personelimizin kartlarını TROY ödeme sistemine geçirdik. Tüm vatandaşlarımızı zulme karşı durmak için TROY sistemine geçmeye davet ediyorum."

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