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Güncel
AA 29.11.2023 15:53

Kahramanmaraş'ta 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı

Afşin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uluslararası İnsani Yardım Vakfı Hollanda (IHHNL) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Arslantaş, yurt dışındaki gurbetçilerin desteğiyle temin edilen engelli araçları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Deprem yardımları çerçevesinde, Afşin'e 160 akülü engelli aracı getirdiklerini anlatan Arslantaş, "Araçların 40'ı, ağır engelli kardeşlerimizin istifadesine sunulacak olan elektrikli sandalye. 120'si de üç tekerlekli scott mobil dediğimiz akülü engelli aracı. Toplam 160 aracı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akülü ve tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. Törende emeği geçenlere plaket verildi.

Törene Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, protokol üyeleri, Avrupa'dan gelen gönüllüler ile davetliler katıldı.

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