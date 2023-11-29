Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye finansal destek sağladığını, veri inceleme raporunda "FETÖ mensubiyeti bulunan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen "B5" koduyla derecelendirildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu açıklandı.

Savcı, sanığın Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, "gizli sorumlılar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, C.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.E. ise savunmasında suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık C.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.