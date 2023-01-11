İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi ekipleri, göçmen kaçakçılığı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada yakalanan 5 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

​​​​​​​Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.