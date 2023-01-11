Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kartları belediye hizmet binası ile yeni otobüs hareket merkezinden alabileceği söylendi.

Kent merkezinde 28 mahalleye yönelik seferlere başlayacak belediye otobüsleri için elektronik ödeme sisteminin geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otobüslerde kullanılacak olan akıllı kart, oluşabilecek yoğunluğu önlemek için seferlere başlamadan satışa çıkarıldı. Kartın bir defaya mahsus ve kişiye özel alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Vatandaşlardan tam kart için 20, indirimli kart için de 15 lira kart ücreti alınacak. Gazi ve yakını, şehit yakını, engelli, engelli refakatçisi ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise kartlar ücretsiz verilecek. Tam kart tek biniş tarifesi 5,50 lira, genç kart 5 lira, sadece Yüksek İhtisas Hastanesi için aktarmada 40 dakika içinde ikinci biniş 3 lira olarak belirlendi. İndirimli kart kullanacak olan gazi ve yakını, şehit yakını, engelli ve refakatçisi, 65 yaş üstü, emniyet, jandarma, itfaiye, zabıta ve sarı basın kartı bulunanlar da otobüslerden ücretsiz yararlanacak."