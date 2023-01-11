Yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Kayseri'de de beklenen kar henüz gelmedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, beklenen yağışların bu hafta da gelmeyeceğini söyledi, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekti:

“Yurdumuz yüksek basınç merkezinin etkisi altında. 1 hafta 10 gündür yüksek basınç merkezinin etkisinde bir hava kütlesinin etkilerini yaşıyoruz. Kayseri ve bölgemiz de yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalmaya devam edecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da sis-pus hadisesinin devam edeceğini ve havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini söyleyebiliriz. Hafta boyunca yağış beklemiyoruz.

"Sıcaklıklar eksi 7'ye kadar düşecek"

"Çarşamba günü parçalı bulutlu sis-pus hadisesi devam edecek. Maksimum 10 derece minimum -6, -7 derece olacak. Perşembe günü yine parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor. Maksimum 9 derece minimum -5 derece ve sis-pus hadisesi yine akşam ve gece saatlerinde devam edecek. Cuma günü yine parçalı bulutlu ve yine yağış yok. Maksimum sıcaklığımız 8 derece ve minimum sıcaklık -6 derece olacak, akşam ve sabah saatlerinde yine sis-pus hadisesi devam edecek. Cumartesi günü yine parçalı bulutlu ve sis-pus hadisesi devam edecek. Maksimum 6-7 derece minimum -6 derece civarında olacak ve yağış beklemiyoruz."