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Güncel
AA 12.03.2024 10:28

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı

Nevşehir'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Son bir haftada farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, 220 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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