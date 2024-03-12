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Güncel
İHA 12.03.2024 10:10

Ağrı'da siber suçlarla mücadele ve narkotik bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları siber suçlar, güvenli sosyal medya kullanımı ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Ağrı'da siber suçlarla mücadele ve narkotik bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirildi

10 Mart 2024 tarihinde Kültür Kongre Merkezi'nde açılan stantta 300 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapıldı ve KİOKS üzerinden gerçekleştirilen bilgi yarışmasına 150 kişi katıldı.

Etkinlikte, katılımcılara 50 adet hediye dağıtıldı. Aynı zamanda, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 04-10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, 6 NarkoNokta etkinliğinde 450 kişiye, 11 En İyi Narkotik Polisi; Anne etkinliğinde ise 229'u anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 256 kişiye eğitim verildi. Etkinliklerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bu tür etkinliklerin toplumun bilinçlenmesinde önemli bir rol oynadığını ve bu tür programların devam edeceğini belirten İpar, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Huzur ve güven ortamını korumak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle siz değerli vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Sizlerden ricamız, herhangi bir suç veya şüpheli durumla karşılaşırsanız 112 hattını aramaktan çekinmemenizdir. Ayrıca, çocuklarınızı internetin ve sosyal medyanın tehlikelerinden korumak için de gerekli önlemleri almanız önemlidir. Ağrı'yı daha da güvenli bir şehir yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum." dedi.

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