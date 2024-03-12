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Güncel
AA 12.03.2024 10:00

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Erzurum’da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda curling branşında erkeklerde Çin, kadınlarda ise Ukrayna şampiyon oldu.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Erzurum Curling Salonu’nda bugün madalya kazanan ülkeler belli oldu. Kadınlarda yarı final maçlarında Macaristan, Güney Kore’yi 6-4, Ukrayna ise Çin’i 8-5 yenerek finale çıktı.

Ukrayna finalde, Macaristan’ı 8-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise Çin, Güney Kore’yi 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise yarı finallerde Çin, Ukrayna’yı 6-2, Güney Kore ise Macaristan’ı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin, Güney Kore’yi 5-3 yenerek altın madalyayı aldı. Ukrayna ise üçüncülük maçında Macaristan’ı 10-9 yenerek bronz madalya aldı.

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