20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Erzurum Curling Salonu’nda bugün madalya kazanan ülkeler belli oldu. Kadınlarda yarı final maçlarında Macaristan, Güney Kore’yi 6-4, Ukrayna ise Çin’i 8-5 yenerek finale çıktı.

Ukrayna finalde, Macaristan’ı 8-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise Çin, Güney Kore’yi 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise yarı finallerde Çin, Ukrayna’yı 6-2, Güney Kore ise Macaristan’ı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin, Güney Kore’yi 5-3 yenerek altın madalyayı aldı. Ukrayna ise üçüncülük maçında Macaristan’ı 10-9 yenerek bronz madalya aldı.