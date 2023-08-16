Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı

Kapadokya'ya tatile gelip, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan İtalyan turist Enrico Radrizzani ile Ciulia Fortuna, Uçhisar beldesi Güvercinlik Vadisi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.



Köpeklerin ısırdığı 2 turist, yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden turistler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Enrico Radrizzani, "Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik, tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpekten kaçmaya çalışan Ciulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı" diye konuştu.