Şiranlılar Tersun Dağı'na tünel istiyor

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde iki gün süren “Dünü, bugünü, yarını Şiran” konulu sempozyumunun ana gündemi olan Tersun Dağı tüneline dikkat çekmek için Tersun Dağı geçidinde basın açıklaması yapıldı.



Otobüs ve özel araçlarıyla virajlı yolları aşarak İkisu-Şiran karayolunun zirvesinde bulunan 2 bin metre rakımlı Tersun Dağı geçidine gelen akademisyenler, siyasetçiler, STK temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan heyet açıklama yaptıktan sonra davul-zurna eşliğinde halay çekti, doğal bir seyir terası olan alana vatandaşlar tarafından atılan çöpleri temizledi.



Karadeniz limanlarını İç Anadolu bölgesine bağlayan en kısa yol olan İkisu-Şiran karayolunun dik rampaları, keskin virajları ve özellikle kış mevsiminde karlı, buzlu yollarıyla sürücülerin kabusu olan Tersun Dağı’na yapımı planlanan tünelin projeleri hazırlanıp bakanlığa iletilmişti. Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu, Şiran Eğitim Kalkınma Vakfı öncülüğünde Şiran Belediyesi ev sahipliğinde Gümüşhane Üniversitesi, GÜSİAD, Yeşilbük Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen sempozyumda Şiran ilçesinin gelişimi için önemli olan Tersun Dağı tünelinin yapılmasının gerekliliği ve bu tünelin bölgenin kalkınması, ulaşımı ve ticareti üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.



Yolu 19 kilometre daha kısaltacak tünel Gümüşhane'nin olmazsa olmazı olarak nitelendirilirken açıklamaya katılan herkes bu yolun sonuna kadar takipçisi olacaklarını beyan etti.



“Burası İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa yol”



Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Serkan Kaya, 2 gün boyunca çok doyurucu bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, “10’un üzerinde üniversite hocamızın sunumlarıyla Şiranımızın tarihini, tarımını, hayvancılığını, kalkınmasını masaya yatırdık. Her işin sonu bizim meşhur Tersun Dağı geçidinin tünelle geçişine getirdi. İpekyolu üzerindeki bu güzergahın çok önemli olduğunu biliyoruz. Burası İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa yol. Bu yolun Tersun Dağı kısmının tünelle geçmesini istiyoruz. Bu yol 19 kilometre kısaltıyor bizi ve bizim Gümüşhane iline daha çok yüzümüzü dönmemizi sağlıyor” dedi.

Konuşmasında yetkililere Şiran’ın en önemli talebinin Tersun Dağı tüneli olduğunu bir kez daha duyuran Kaya, “Bu konunun yakinen takipçisi olacağız. Bugün çok sayıda hemşerimiz burada bizi yalnız bırakmadı. Sırf bu ana şahitlik etmek için hemşehrilerimiz bin 200 kilometre uzaktan geldi, tatillerini bugüne ayarladılar. Bu tünel yapılana kadar sempozyumların, Şiran programlarımızın tüm ana gündemi bu olacaktır” diye konuştu.



“Tünelin bir an önce yapılmasını biz de talep ediyoruz”



Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel ise konuşmasında 4,5 yıllık görev süresince Gümüşhane boyutunda ve Ankara boyutunda Tersun Dağı tüneli konusun takip ettiklerini belirterek “Büyüklerimize dosyaları ilettik. Sağ olsunlar bu 4,5 sene içerisinde projenin tamamı teslim edilmiş. Ulaştırma Bakanlığında şu anda hazır. Sadece ihalesi bekleniyor. İnşallah ilerleyen dönemde takip edeceğiz. Bu tünele ihtiyacımız var. Tünel Şiranımızın gelişmesine, büyümesine, kalkınmasına fayda sağlayacak. Onun için tünelin bir an önce yapılmasını biz de talep ediyoruz. Ankara boyutunda da bunu takip edeceğiz. Hem vekillerimiz ile hem bakanımız hem de genel başkanımızın başkanlığında inşallah bu işi de başaracağız” diye konuştu.

“Bu tünelin bitmesi yolun yüzde 50 kısalmış olması anlamına geliyor”



2013 yılından beri bu yolun tünelle geçilerek Şiran’a ve İç Anadolu'ya ulaşılması için mücadele verdiklerini dile getiren ŞİDEF Danışma Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu da İkisu’dan kalkan bir kamyonun Gümüşhane, Pirahmet, Kelkit ve Erzincan'dan Sivas İmranlı'ya varana kadar 236 kilometre mesafe kat etmesi gerektiğini fakat İkisu’dan kalkan bir kamyonun yine Tersun Dağı tünelinden geçerek Şiran üzerinden Çamoluk ve Gölova’dan İmralı'ya gitmesinin 118 kilometre olacağını belirterek şunları söyledi:



“Dolayısıyla bu tünelin bitmesi yolun yüzde 50 kısalmış olması anlamına geliyor. Bu yol çok gecikmiş durumda. Az önce buraya gelene kadar ne kadar virajlardan, dönemeçli yollardan geçtik geldik. Kışın bu yol kesinlikle çalışmıyor, çalışmaz da çok da kazalar oluyor. Dolayısıyla projesi yapıldı bitti ama bu yolun bir an önce yatırıma alınması ve bitirilmesi gerekmektedir. Şiranlılar olarak bu yolun yapılmasını, en kısa zamanda bitirilmesini talep ediyoruz. Bugün bu sempozyumdan bu sonuç çıktı. Bunu takip edeceğiz. Ankara'dan bir an önce yatırıma aldırıp bu yolu bitirmek istiyoruz”



“Bu tünel İkisu-Şiran karayolunun darboğazı durumunda”

Sempozyumun akademik başkanı Prof.Dr. Oktay Yıldız da Trabzon limanıyla Orta Anadolu'yu ve Orta Anadolu'dan Akdeniz'e giden aks üzerinde en kestirme yol olan Tersun Dağı tünelinin şu an İkisu-Şiran karayolunun darboğazı olduğunu ifade ederek, “Bu darboğazının giderilebilmesi için Şiran kamuoyunun, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin hepsinin aynı masanın etrafında bir araya gelmesi ve elini taşın altına koyması son derece önemlidir. Halil Rıfat Paşa'nın “Gidemediğin yer senin değildir” sözünü kullandığı çağlarda bir kağnı arabası ya da o yıllardaki ilk icat edilen araçlarla seyahat etmek için bu söz yeterliydi. Ama bugünkü çağda gidemediğin yer senin değildir ifadesi artık yeterli değil. Çabuk gidemediğin yer senin değildir, güvenli gidemediğin yer senin değildir. Dolayısıyla da Karadeniz limanını Orta Anadolu'ya ve Akdeniz'e bağlayan en çabuk ve en güvenilir yol, şu an üzerinde bulunduğumuz Tersun Dağı'nın altından geçmektedir. Bu bir gerçektir, bu bir realitedir. Gümüşhane tünelleri ile yollarıyla bütün yatırımlarını tamamlamış, tek eksik kalan yer Şiran’ı Karadeniz'e bağlayan bu akstır. Dolayısıyla sempozyumun ana çıktısı Şiran’ı bu güzergahta bağlayan Tersun Dağı tünelinin yapılması ve Gölova yolunun daha nitelikli bir kara yolu sınıfına çıkarılmasıdır. Bu minvalde Şiran olarak tek vücut olarak, yek vücut olarak bu işin arkasındayız ve bugün basın açıklamasını burada yapmamızın da en temel amacı en temel esası budur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar çalan davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra çöplüğe dönen zirvede temizlik çalışması yaptı.