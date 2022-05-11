Dadağı köyünde vatandaşların ihbarı üzerine araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli hırsızlık olayını Ö.E. ve G.E.’nin yaptığını belirledi.

Çalınan malzemeler ile birlikte yakalanan G.E. ve Ö.E. Jandarmada ki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.