Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde meydana gelen hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Dadağı köyünde vatandaşların ihbarı üzerine araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli hırsızlık olayını Ö.E. ve G.E.’nin yaptığını belirledi.
Çalınan malzemeler ile birlikte yakalanan G.E. ve Ö.E. Jandarmada ki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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