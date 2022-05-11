Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Aksaray'da çamaşır makinesinden kaynaklı çıkan yangında evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Taşpazar Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan bir ailenin evinde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yangın nedeniyle evde 7'si çocuk 10 kişi mahsur kaldı. Zabıta ve itfaiye ekiplerince aile alevlerin arasından çıkarıldı.
Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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