Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil dereye düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki otomobil, Kasaplar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Özkan K, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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