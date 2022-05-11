Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Akü hırsızları tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’da 6 aracın aküsünü çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Malatya’da 6 aracın aküsünü çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 6 ayrı aracın aküleri ile bir işyerinde çeşitli inşaat malzemelerin çalınması olayları ile ilgili çalışma başlatan ekipler, M.S.U. ile H. İ. D.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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