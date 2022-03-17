Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya adli makamlarınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 9 yıl 11 hapis cezası verilen E.D. ile "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan A.G'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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