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Güncel
AA 27.09.2023 14:32

Nevşehir'de eski eşinin ailesiyle kavga eden kişi pencereden düşerek öldü

Nevşehir'de, kavga ettiği eski eşinin anne ve babasını ağır yaralayan kişi olayın yaşandığı dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de eski eşinin ailesiyle kavga eden kişi pencereden düşerek öldü

Oğuzhan Ş., bir süre önce boşandığı eski eşinin ailesinin yaşadığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 594. Sokak'taki bir binanın beşinci katındaki daireye gitti.

Eski eşinin babası İsmail A. annesi Beste A. ve Oğuzhan Ş. arasındaki tartışma kavga dönüştü.

İsmail A. ile Beste Ş. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken Oğuzhan Ş. henüz bilinmeyen bir şekilde kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan üç kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Oğuzhan Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bina çevresinden güvenlik önlemi alındı, olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı.

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