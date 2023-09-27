Çanakkale'de 4 motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Bayramiç ilçelerinde yaşanan 4 motosiklet hırsızlığının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçeli köyünde 2, Yahşeli köyü 1 ve merkeze bağlı Işıklar köyünde 1 olmak üzere toplam 4 motosikleti çalan şüphelilerin S.B., S.B. ve S.E. olduğu tespit edildi.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelileri S.B., S.B. ve S.E. yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile hırsızlık olayı şüphelileri S.B., S.B. ve S.E. halkında adli işlem başlatıldı.