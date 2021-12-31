Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu hissettiren Nevşehir Belediyesi, kış aylarında da desteklerini sürdürüyor.

Belediyedeki Turkuaz Masa ekipleri, yoksul vatandaşlara yakacak desteği için de harekete geçti.

Kent merkezindeki ağaçların güçlenmeleri ve dalların kırılma tehlikesini önlemek amacıyla budanmaları sonucu elde edilen odunlar, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda biriktirildi.

Burada kesilerek çuvallara konulan odunlar, tespit edilen dar gelirli ailelere yakacak desteği olarak ulaştırıldı.

Belediye ekipleri, son iki ayda yaklaşık 10 ton yakacak yardımı yaptı.