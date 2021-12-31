Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de budanan ağaçlar dar gelirli ailelere yakacak oluyor
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki ağaçların budanması sonucu elde edilen dalları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu hissettiren Nevşehir Belediyesi, kış aylarında da desteklerini sürdürüyor.
Belediyedeki Turkuaz Masa ekipleri, yoksul vatandaşlara yakacak desteği için de harekete geçti.
Kent merkezindeki ağaçların güçlenmeleri ve dalların kırılma tehlikesini önlemek amacıyla budanmaları sonucu elde edilen odunlar, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda biriktirildi.
Burada kesilerek çuvallara konulan odunlar, tespit edilen dar gelirli ailelere yakacak desteği olarak ulaştırıldı.
Belediye ekipleri, son iki ayda yaklaşık 10 ton yakacak yardımı yaptı.
Etiketler: Nevşehir
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