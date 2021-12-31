Amasya Belediyesi, ağaçlarla çevrili 12 bin metrekarelik alanda hayvan oteli inşa ediyor. Doğayla içi içe olacak modern tesisin 1,5 ay sonra tamamlanacağını açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Hayvanlarımız bu alanda gezip akşam yuvalarına dönecek. Biz buraya barınak değil otel diyoruz” dedi.

İl merkezinde toplanan sahipsiz hayvanlar veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilip kontrollü şekilde kısırlaştırılabilecek. 500’den fazla sokak hayvanının aynı anda barınabileceği merkezde hayvanlar sahiplendirildikçe yenilerine yer açılacak. Hayvanseverlerin ziyaretine açık olacak tesiste hayvan hastanesi, otopark ve çocuk parkı gibi sosyal imkânlar da mevcut olacak. “Evcil hayvanlarınızı tatile giderken otelimize bırakın” Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte inşası süren tesiste incelemede bulunan Başkan Sarı, evlerinde evcil hayvan besleyen vatandaşlara il dışına çıkarken ya da tatile giderken kedi ve köpeklerini barınağa bırakma imkanı sunacaklarını belirtti. Mehmet Sarı, tesisin bu özelliğiyle de Türkiye’de bir ilk olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınması için belediyelere yaptığı çağrısını hatırlatan Sarı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı başımızın üstüne. Lakin biz bu işi önceden görev addettik. 1,5 sonra hayvan otelimiz hizmete girecek” diye konuştu. Örnek gösterilecek çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Sarı’yı tebrik eden Vali Mustafa Masatlı da Amasya İl Özel İdaresi, Veteriner Hekimler Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan çalışma kapsamında kırsaldaki sokak hayvanlarının toplanıp aşılanarak barınaklara taşındığını dile getirdi. İncelemede belediye meclis üyeleri de yer aldı.