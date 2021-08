Türkiye'de her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının arttığı Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de aşılama çalışmalarına ağırlık verildi. Nevşehir'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24-30 Temmuz haftasında 100 binde görülen Covid-19 vaka sayısı 77,71 iken 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında 121,53'e yükseldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede en önemli tedbirin aşı olduğunu vurguladı. Tüm gayretleriyle aşılama çalışmasına yöneldiklerini kaydeden Ünlübay, yoğun bakım ve servislerde yatan koronavirüs kaynaklı hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğunu söyledi. Ünlübay, sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil aşı ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimizde aşılama oranı yüzde 68’e ulaştı ancak amacımız bir an önce yüzde 75'i geçip mavi iller kategorisine gelmek. Nevşehir halkından tekraren istirham ediyorum, mutlaka aşınızı olun. Birinci doz aşısını olanların ikinci dozu tamamlamasını istiyoruz. Şu an hastanelerde yatan hastalarımızın yüzde 85'inin, yoğun bakımdakilerin yüzde 95'inin aşısız olduğunu gördüğümüzde aşının gerekli ve faydalı olduğunu anlıyoruz. Eylül ayında okullar açılacak, çocukların yüz yüze eğitim alabilmesi ve yasaksız rahat ortamın devam edebilesi için toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun ilk ve en önemli aşaması aşı ancak aşı olunsa da rehavete kapılmamak gerekiyor. Pandemi ile ilgili olan maske, mesafe ve hijyen kuralları hala geçerli. Bu konuda da halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz."