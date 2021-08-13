Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Palu ilçesi Burgudere köyünde üç farklı adreste kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelilerin evleri ve bahçelerine operasyon düzenleyen ekipler, 27 kök kenevir bitkisi ile 200 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, M.S.Y, S.B. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.