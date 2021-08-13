İstanbul'daki bazı ilçe belediyeleri, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye yardım gönderdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen afetteki yaraları sarmak için harekete geçildi. Bu kapsamda ilk olarak sel mağdurları için kuru gıda ve içecekten oluşan temel ihtiyaç maddeleri hazırlandı. Kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri, afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Bunun yanında arama-kurtarma konusunda uzman 30 kişilik personel belirlendi. Hızla hazırlıklarını tamamlayan ekip, 2 su tankeri, kuka aracı, CSB iş makinesi, kamyon, 15 dalgıç motopomp, 2 arazi aracı ve nakliye kamyonuyla bölgeye hareket etti. Görevlilerin ilk durağı afetin en çok vurduğu Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçeleri oldu. Burada arama, kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Belediye olarak zaman geçirmeden oradaki vatandaşlarımızın yanında olduk. Ekiplerimiz ne kadar ihtiyaç varsa orada gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah birlikte bu felaketin de üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kartal ve Tuzla belediyelerinden de destek

Kartal Belediyesinin sivil savunma uzmanlığı birimine bağlı ekipler, sel mağduru vatandaşlara yardımcı olmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve lojistik destek sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamlayarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'a hareket etti.

Arazöz, süpürge aracı, kamyonet, mini damperli kamyonet, erzak ve su nakil aracı, arama kurtarma minibüsü, 2 arama kurtarma aracı ile 23 personelle yola çıkan ekip, beraberlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 150 koli gıda, 150 çift kişilik yatak ve yastık götürdü. İlçelerde beliren su talebine karşılık her biri 10 litrelik olan 750 su damacanası da bölgeye götürüldü.

Tuzla Belediyesi de yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'a, içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım tırları ve 2 iş makinesini gönderdi. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Türk Kızılay Tuzla Şubesi iş birliğiyle hazırlanan yardım kolileri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda tırlara yüklendi.