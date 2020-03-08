Belediye tarafından 25 Şubat'ta 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla kentin farklı noktalarındaki alışveriş merkezlerine içine istek notlarının atıldığı "hayal kutusu" yerleştirildi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamındaki değerlendirme sonucunda, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmak isteyen 8 kadının hayali gerçekleştirildi.

Yetkililerce davet edilen kadınlar, sabah saatlerinde Göreme beldesine geldi.

Turistlerle balon sepetine binen kadınlar, Meskendir Vadisi'nden kalkan sıcak hava balonuyla yaklaşık 45 dakika boyunca bölge semalarında süzüldü.

Sıcak hava balon turuna katılma hayali gerçekleşen kadınlardan Necla Başkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin önemli simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balon turuna katılmayı uzun süredir istediğini, hayalinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştiğini belirtti.

Şeyda İnce de Kapadokya'nın doğal güzelliklerini gökyüzünden fotoğraflamak için sabırsızlandığını ifade ederek "Bir alışveriş merkezindeki hayal kutusuna not bırakmıştım. Değerlendirilmeye alınmış, böylelikle hayalim gerçekleşti. Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.