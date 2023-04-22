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Güncel
AA 22.04.2023 12:47

Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı

Myanmar'ın merkezini vuran kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı

Straitstimes'ın haberine göre, Myanmar yerel makamlarınca yapılan açıklamada, dün ülkenin orta kesiminde şiddetli kasırga meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kasırgada 4'ü kadın 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 109 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Naypyitaw Union Bölgesi'ndeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan 16'sının durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kasırgada 200'den fazla evin hasar gördüğü, kurtarma operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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