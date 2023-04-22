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Güncel
İHA 22.04.2023 11:03

Çiftçilere barbunya tohumları verildi

Düzce’de 61 üreticiye toplam 610 kilogram sertifikalı barbunya tohumu teslim edildi.

Çiftçilere barbunya tohumları verildi
[Fotograf: İHA]

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Genç Çiftçilerimiz ile Birlikte Yerli Barbunyada Yenilikçi Uygulamaların Aktarılması Projesi" dahilinde 61 üreticiye toplam 610 kilogram sertifikalı barbunya tohumu teslimi yapıldı.

Yüzde 75'i Bakanlık yüzde 25'i ise çiftçi katkılı olarak gerçekleştirilen projenin öncelik listesi şu şekilde oluşturuldu:

Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden yararlanamayan üreticiler ile çeşitli nedenlerle ÇKS' ye kayıt yaptıramayan üreticiler.

Düşük gelirli, küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayanlar.

Kendine ait ya da kiraladığı atıl, boş arazi üzerinde üretimde bulunacak yeni üreticiler.

Sermayesi olmayan üretime devam etmekte zorluk çeken, üretimden çekildiği, muhtarlıklarca tespit edilenler.

Projenin uygulandığı köy/mahalle, ilçe ya da ilde ikamet eden üreticiler. Daha önce projeden yaralanmamış olan ve boş bırakılan, atıl durumda bulunan, nadasa bırakılan araziler.

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