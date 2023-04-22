'Kusursuz kulak' Bager depremzede çocuklar için piyano çaldı

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, depremlerde etkilenen çocuklar için Muş Göletli Park’ta moral konseri verdi.

Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, depremden etkilenerek Muş’a gelen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Danişment Gazi Yurdunda kalan çocuklar için bayramda moral konseri verdi.

Bager, depremzede çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı

Yeteneğini keşfeden ve kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser'in desteğiyle köyde ilk konserini vererek gündeme gelen Çalışcı, depremden etkilenen çocukların bayramlarını keyifli geçirmeleri için göletli parkta piyano çalarak unutulmaz bir bayram yaşattı.

"Çok güzel bir bayram geçirdim"

Bager’i daha önce televizyonlarda gördüğünü ifade eden depremzede çocuklardan Abdullah Özbey ise bayramlarının güzel geçtiğini ifade ederek, “Bager abimizi daha önce televizyonlarda görmüştüm. Şimdi karşımızda piyano çaldığını görünce çok heyecanlandım. Bager abi sayesinde çok güzel bir bayram geçirdim. Teşekkür ederim” diye konuştu.

"Depremi unutmayalım, dikkatli olalım"

Depremzede çocuklar için açık havada moral konseri düzenlediğini söyleyen Bager Çalışcı şöyle konuştu:

“Depremzede kardeşlerime açık havada konser verdim. Bu konserimi açık alanda vermek istedim. Bu sayede inşallah bayramları iyi geçer. Deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz için moral konseri düzenledik. Depremi unutmayalım, dikkatli olalım ve her an tekrar gelebilir”