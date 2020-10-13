Hasköy AK Parti Meclis Üyesi Cevdet Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgenin zorlu şartlarına rağmen yeni çevre yolunu açtığını söyledi.

Büyük emeklerle açılan 3 kilometrelik yol ile vatandaşlara rahat bir ulaşım imkanı sağlandığını aktaran Akdemir, şöyle konuştu:

"Yolun tamamlanmasıyla vatandaşların gittiği mesafe 14 kilometre kısalacak. Özel idaremiz, isteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor, vatandaşımız için bütün engelleri aşarak yeni yollar açıyor. Özel idare ekipleri, vatandaşlarımız için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Hizmetlerden hem biz hem de vatandaşlarımız çok memnun. Özel İdare Genel Sekreterliğine hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yeni yol sayesinde mesafenin kısaldığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.