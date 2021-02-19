Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 17 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin vücut boşluğunda 69,39 gram eroin ile 10,03 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.