Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde 70 yaşındaki diyaliz hastası Zeliha Özçelik'in yakınları, yolun kardan kapanması dolayısıyla İl Özel İdaresine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Evde kontrolleri yapılan kadın, ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanın eşi Salih Özçelik, yolun kapalı olması nedeniyle eşini diyaliz için hastaneye götüremediğini söyledi.

Ekiplerden yardım istediklerini belirten Özçelik, "Ekipler yolumuzu açtı. Ambulans geldi. Eşimi hemen ambulansa aldılar ve müdahale ettiler. Gerçekten devletimiz bize büyük fedakarlık yapıyor. Yollarımız sık sık kapandığı için devlet ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koşuyor. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.