Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.N. ve H.A'nın üst ve adreslerinde yapılan aramada, 5 bin 32 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Şüpheliler "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.