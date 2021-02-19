Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.N. ve H.A'nın üst ve adreslerinde yapılan aramada, 5 bin 32 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.
Şüpheliler "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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