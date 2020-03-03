Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliye yönelik 28 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Haberler
- 15:13
- 15:13
- 15:09
- 15:09
- 15:07
Sıradaki Haber
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz