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Güncel
İHA 15.01.2024 13:10

Muş’ta şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bugün bayrak töreni öncesinde Muş’ta da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Muş’ta şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'yi yasa boğan gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar sonrası 81 ildeki tüm okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Muş Fen Lisesinde düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, “Bugün yurt genelinde bütün okullarımızda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşı’nın okunuşuyla derslerimize başlayacağız. Tabii buradaki asıl amaç maddi ve manevi değerlerimizin yanı sıra milli birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bütün dünyaya göstermektir. Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler, geleceğimizin teminatı diye sürekli sizlere seslenmekteyiz. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Terörün dini, dili ve ırkı yok bunu bilin. Terör, emperyalist, faşist, komünist ve siyonist ülkelerin ve bu zihniyette olan insanların yeryüzünün cenneti olarak bilinen şu Anadolu yarımadasını ve burada yaşayan insanları ele geçirmek için sarf ettikleri büyük bir çabadır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor ve şehit ailelerimize Allah’tan sabırlar diliyorum” dedi.

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