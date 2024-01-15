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Güncel
AA 15.01.2024 12:32

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitede bu yıl eğitime başlayan 40 ülkeden 57 öğrenciyle bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Çapak, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) derslere devam eden yabancı uyruklu öğrencilerle görüştü, taleplerini dinledi.

Rektör Çapak, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli ülkelerinde gelen öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çapak, yabancı öğrencilerin kente ve üniversiteye alışma sürecinin zamanla sağlanacağını belirterek, eğitimlerini tamamlayan öğrencileri ileride görev yaptıkları ülkelerde ziyaret etmek istediklerini aktardı.

Bingöl Üniversitesinde 1000 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu dile getiren Çapak, şunları kaydetti:

"Sorunsuz dünya yok. Her birimizin sorunları olabilir. Bu noktada bize intikal eden bir şey olursa çözüyoruz. Koordinatörlüğümüz, İl Göç İdaresi, KYK Müdürlüğü, rektörlük, rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, hocalarımız hep sizinle birlikte. Sizleri,Bingöl'ün ve Türkiye'nin gönül elçileri olarak görüyoruz. Aranızda Bingöl'e gelip Zazaca öğrenenler var. Öğrencilerimizden birisi bana Zazaca cevap verdi. Hem Türkçe öğreniyorsunuz hem de Bingöl'de Zazaca öğreniyorsunuz. Ülkenize döndüğünüzde Türkçe, Zazaca ve Kürtçe öğrendik diyeceksiniz belki."

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen, Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçindağ ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Tokiz de katıldı.

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