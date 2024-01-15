Hisarcık’ta şifa deposu Kamkat meyvesi rağbet görüyor

Pazarda Mersin’in Anamur ilçesinden getirdiği Kamkat meyvesini 70 TL’den satışa sunan Ahmet Koç, kabuğuyla birlikte tüketilen tek turunçgil meyvesi olan kamkatın kokusu ve tadıyla tüketiciyi cezbettiği söyledi.

Koç,” Çoğu kimsenin hiç bilmediği kamkat meyvesi, küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda demir, B vitaminleri, manganez, bakır ve kalsiyum yer almaktadır. Kamkat’ın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kan şekerini dengelediği, bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı son günlerde kamkat meyvesi satışlarımız arttı ” dedi.