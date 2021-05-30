Terörle Mücadele Şubesinde (TEM) görevli polis memurları, Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliğince hazırlanan "İlmek İlmek Anadolu Projesi" kapsamında atölyeleri gezerek, çalışanlara terör örgütlerinin insanları nasıl kandırdığının konu edildiği kısa filmi izletti.

Çalışanlardan Leyla Güler, gazetecilere, programda yapılan sunumlar sayesinde faydalı bilgiler edindiklerini söyledi.

Kendilerine terörle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığını belirten Güler, "Terör örgütlerinin insanları nasıl kandırdığını, yanlışa sürüklediklerini anlamış olduk. Biz de burada öğrendiklerimizi çevremize anlatacağız. Bugün film izledik, çeşitli bilgiler verildi. Faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Program, soru cevap kısmının ardından çalışanlara çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Proje çerçevesinde şimdiye kadar kentteki tekstil firmalarında çalışan 1500 personel, "terör örgütlerinin amaçları, eleman kazanma yöntemleri" hakkında bilgilendirildi.