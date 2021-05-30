Antalya'da öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2105 Sokak üzerinde, telekomünikasyon kablolarının geçtiği çukurda meydana geldi.

Çukurdan miyavlama sesi duyan mahalleli, 112 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri çukur kapağını kaldırarak, kedinin yerini belirlemeye çalıştı. Kedinin dar kanalda sürekli hareket halinde olduğunu gören itfaiye ekibi, çukura girmek için merdiven kullandı. Çukura giren itfaiye eri telefonunda kedi sesi açarak, kedinin yerini belirlemeye çalıştı. Mahalledeki çocuklar ise kedinin girdiği çukurun ağzına ekmek, süt ve mama bıraktı. İtfaiye eri kediyi kurtarmaya çalışırken, bir mahalleli dinletilen kedi sesine gelen yavru kediyi boynundan tutarak çukurdan çıkardı.

Mahalleli çukurların kenarlarında yer yer delikler bulunduğunu, bu deliklerin çocuk ve kediler için tehlike oluşturduğunu söyledi.