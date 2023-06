Muş’ta koyun kırkma mesaisi başladı

Muş’ta her yılın mayıs ile haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için binlerce koyun kırkılıyor.



Teknolojin her geçen gün daha da gelişmesi hayvan sahiplerinin de işini kolaylaştırdı. Geçtiğimiz yıllarda kırkım makası ile yapılan işlem artık elektrikli makinelerle yapılmaya başlandı. Bir kişinin kırkım makası ile 10 günde yaptığı işi elektrikli makine bir günde yapıyor. 600'e yakın küçükbaş hayvana sahip olan Yılmaz Yıldız, yayladaki arkadaşlarının da desteğiyle elektrikli makine ile koyun kırkma işlemlerini yaptığını belirtti.



"Sıcak havalarda koyunların yünlerinin kırkılması gerekiyor"



Sıcak havalardan etkilenen koyunların yünlerini kırktıklarını söyleyen besicilerden Yılmaz Yıldız ise “Bu yıl bende yaylaya koyun kırkmaya geldim. Günde 100 koyun kırkıyorum. Makine ile koyun kırkıyoruz, tüm besicilere tavsiye ediyorum. Koyunlar kırkılmayınca olmuyor. Sıcak havalarda koyunların yünlerinin kırkılması gerekir. Koyunlar kırkılınca et ve süt verimi artıyor. Kırktığımız yün de elimizde kalıyor ve çöpe atıyoruz” dedi.



Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 10 kişinin yaptığı işi tek başına yaptığını söyleyen besici Selman Gülen, teknolojinin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, “Yaz mevsiminin gelişi ile biz koyunları kırkıyoruz. Eskiden makasla 10 kişi ile koyun kırkıyorduk. Şimdi makine ile bir kişi günde 100 koyun kırkıyor. Gayet rahat ve temiz. Teknolojinin gelişmesi ile bizimde hayatımız kolaylaştı” ifadelerini kullandı.